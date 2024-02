Getuigen gezocht van overval tankstation Zonnelaan

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval aan de Zonnelaan in Groningen op maandagochtend 26 februari rond 06:45 uur.

Een verdachte bedreigde het personeel van het tankstation en vertrok met een buit. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 06:45 uur ontvingen we een melding van een gewapende overval op een tankstation. Een man bedreigde het personeel van het tankstation aan de Zonnelaan in Groningen. Vervolgens is de verdachte er lopend met een buit vandoor gegaan. Op dit moment hebben we nog niemand aangehouden. Er is niemand gewond geraakt.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Bent u getuige geweest van de overval op het tankstation aan de Zonnelaan op maandag 26 februari rond 06:45 uur? Heeft u op dit tijdstip iets verdachts gezien in de omgeving? Of heeft u mogelijk camerabeelden, wellicht van een dashcam, van de omgeving van dit tankstation? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook. Belt u dan met 0800-7000.

