Groningen – Een onbekende man is dinsdagmiddag om 17:45 uur uit het Van Starkenborghkanaal gehaald aan de Florakade nabij de oostersluis in Groningen en werd later met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Veel hulpdiensten rukten uit waaronder duikers brandweer Sontweg. Waardoor hij in het water terecht kwam is niet bekend en dat wordt nu onderzocht. Mogelijk liep hij met een hond. Op een binnenvaartschip werd hij behandeld en daar stonden witte schermen.

Foto's