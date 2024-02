Verdachte (18) van schietpartij Iepenlaan: ‘Ik dacht dat ik ontvoerd zou worden’

Groningen – De 18-jarige A. H., die ervan verdacht wordt op een wit busje te hebben geschoten aan de Iepenlaan in Groningen, dacht dat hij ontvoerd zou worden. Hij schoot daarom met een pistool, waar geen kogel uitkwam. Eerder die week had de jongen samen met zijn broer een conflict met een man in het witte busje. Dat meldt Rtvnoord.

Op 10 september vorig jaar werden bewoners aan de Iepenlaan in de Stad opgeschrikt door harde knallen en lichtflitsen in hun straat. Al snel wordt duidelijk dat er is geschoten op een wit busje dat daar stilstaat voor politieonderzoek. Meer hierover(+bron) Rtvnoord.nl.

Foto's