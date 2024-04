Nederland viert Koningsdag: vrijmarkten, oranje tompouces en muziek

Groningen viert zaterdag Koningsdag. Nadat er afgelopen nacht al op verschillende locaties in de stad feest werd gevierd gaat het feestgedruis overdag verder met tal van activiteiten in de binnenstad, de dorpen en de wijken.

Op de Vismarkt klinkt vanaf 11.15 uur muziek. Op de mainstage treden artiesten op, zoals als Pjotr, Bronsema & Staal, VanDeStraat en Jammah Tammah Groove Express. In het Stadspark vindt vanaf 13.00 uur muziekfestival Kingsland plaats. Daar treden onder andere artiesten op als Kraantje Pappie, Davina Michelle en La Fuente.

Oranjebuurt en De Hunze

Eerder op de dag begint al de traditionele vrijmarkt. Vanaf 09.00 uur kan op de singels in de binnenstad gezocht worden naar pareltjes. Een vrijmarkt is ook te vinden op en rondom het Nassauplein in de Oranjebuurt. Van 09.00 tot 13.00 uur worden daar spullen verkocht. Daarnaast is er op deze locatie muziek, zijn er hapjes en drankjes en verschillende andere activiteiten. Ook in de wijk De Hunze is het feest. Vanaf 12.00 uur trekt een optocht met drumband door de straten. Vanaf 13.00 uur is er een vrijmarkt aan de Hunzebrink. Springkussens, je laten schminken en een dj maken het feest compleet.

Haren

In Haren beginnen de festiviteiten om 10.30 uur. Op het Raadhuisplein vinden toespraken plaats en wordt het Wilhelmus gespeeld. Dat is het startsein voor een grote kindervrijmarkt. Rond deze vrijmarkt worden door de Harense Oranjevereniging allerlei activiteiten georganiseerd. Zo zullen zo’n twintig mensen op historische fietsen langs de zorgcentra in het dorp trekken. Bij de Dorpskerk is er een oranjeplein met foodtrucks. Koningsdag in Haren wordt afgesloten met een concert in de Gorechtkerk.

Ten Boer

In Ten Boer beginnen de activiteiten om 10.00 uur op het dorpsplein aan De Valckestraat. Er zijn toespraken zijn, het Wilhelmus wordt gespeeld en er wordt getrakteerd op koffie, thee en wat lekkers. Vanaf 12.00 uur is er een vrijmarkt. In de avonduren vindt een muziekbingo en pubquiz plaats in het dorpshuis. Bakkerij Henk Post in het dorp verkoopt zaterdag geen brood, maar alleen oranje lekkernijen waaronder oranje tompouces en kroonpouces.

Thesinge en Noordlaren

Het feest in Thesinge begint om 09.00 uur. Een muziekvereniging loopt vanaf dan door het dorp, waarbij het de bedoeling is dat mensen in optocht naar het sportterrein lopen. Daar is in de ochtend een vrijmarkt en in de middag een jeu-de-boules-wedstrijd voor alle leeftijden. Na afloop is er op het sportterrein livemuziek. In Noordlaren begint de dag met een ontbijt. In de middag is er een vrijmarkt met verschillende activiteiten. In de avond is er een koninklijke maaltijd.

