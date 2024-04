Verschillende markten in de Provincie (updates)

Groningen – Zaterdag op koningsdag zijn er verschillende marktjes in de provincie, misschien vind jij daar nog wel wat leuks tussen! Het is overal goed druk en het is goed weer.

Grote drukte op de Vrijmarkt in Haren

Tijdens koningsdag is er in Haren ook kermis, daar is het ook druk. In Haren lopen verschillende Disney figuren rond. En ook het Dweilorkest ‘t is ook niks is aanwezig.

Veel drukte in Groningen

Ook tijdens koningsdag in Groningen is het druk. Op de Praediniussingel in Groningen is veel muziek.

Ook op de Vismarkt is muziek.

LOPPERSUM

Ook in Loppersum was het druk.

Foto's