COA komt woensdag mogelijk met oplossing voor maximumaantal asielzoekers in Ter Apel

Ter Apel – Het COA gaat zich vanaf woensdag waarschijnlijk houden aan het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt EenVandaag. De deadline van 21 februari werd vorige maand door de rechter opgelegd. Het COA lijkt een oplossing gevonden te hebben.

Daarbij gaat het vooral om het gebruik maken van bestaande opvangplekken. Eén waar mensen vanuit Ter Apel mogelijk naartoe kunnen gaan is de opvang in Biddinghuizen, in de gemeente Dronten. Ze waren daar al begonnen met het leeghalen van deze noodopvang. ‘Maar daar moet nog wel veel geregeld worden,’ houdt een COA-woordvoerder een slag om de arm. Lees verder op RTVNoord.nl

