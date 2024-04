Toch geen publiekelijke extra veiligheidsmaatregelen tijdens dodenherdenking

Groningen – Op 4 mei worden er toch geen extra publieke veiligheidsmaatregelen genomen tijdens de herdenkingen in de gemeente Groningen.

Dat liet de gemeente Groningen vrijdagmiddag weten aan RTV Noord. De gemeente stelde een week geleden nog aan verschillende media ‘gepaste maatregelen’ te willen nemen. Een woordvoerder liet toen nog weten dat de herdenking ‘in ieder geval anders wordt dan andere jaren’ zou gaan worden.

Let wel: het gaat om publieke maatregelen zoals fouilleren of beperkt publiek, zoals op de Dam in Amsterdam. Of er andere maatregelen worden genomen, is niet bekend.

Foto's