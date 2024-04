Zoekactie op het Zuidlaardermeer na vinden van kleding, geen resultaat (update)

Zuidlaren – Er vindt op dit moment(vrijdag rond 11:15 uur) een zoekactie plaats op het Zuidlaardermeer. Ze hebben daar kleding aangetroffen bij het water. Ze kunnen de aangetroffen kleding vooralsnog niet linken aan een persoon of vermissing.

Weet u meer over de kleding? Of is er iemand vermist en heeft u dat nog niet bij de politie gemeld? Neem dan contact op met 0900-8844. Bel 112 bij spoed.

Update: De zoekactie bij het Zuidlaardermeer heeft nog niet geleid tot resultaat. Ook is er nog geen link met een vermissing. Ze willen graag weten of iemand deze gevonden kledingstukken herkent, al dan niet in combinatie met de naam ‘Anton’.

