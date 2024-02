Marum – Tussen 9 februari 2024 en 14 februari 2024 zijn er meerdere voertuigen bekrast in de Marktstraat te Marum. Het lijkt erop dat de bekrassingen in de nachtelijke uren zijn gedaan.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of mogelijk heeft iemand camerabeelden waar iets op staat. Geef dit dan door via 0900-8844 aan de politie.

Foto's