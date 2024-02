Farmsum – Aan de Oosterhorn in Farmsum is maandagmiddag een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden. Vanwege de windrichting moest een bedrijf in de omgeving worden ontruimd.

De Oosterhorn was tijdelijk afgesloten voor al het verkeer vanaf het Metaalpark.Enexis kwam ook ter plaatse meldt Rtvnoord.nl.

Foto's