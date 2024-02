Designerdrug 3-MMC vooral in Noorden steeds populairder: ‘Je kan het via Snapchat bestellen’

Groningen – 3-MMC, ook wel ‘poes’ genoemd, is een drug die al enkele jaren verboden is. Desondanks is het gebruik ervan verdrievoudigd tussen 2020 en 2023, zo blijkt uit een onderzoek van verslavingsinstituut Trimbos onder uitgaanspubliek. Vooral hier in het Noorden wordt de drug veel gebruikt.

Zo ook door Jan*. Hij is ongeveer twee jaar geleden begonnen met het gebruiken van 3-MMC. Op huisfeestjes zag hij steeds vaker vrienden de drug gebruiken. Niemand deed er moeilijk over en hij hoorde positieve verhalen. ‘Toen werd ik nieuwsgierig.’ Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's