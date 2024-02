Flat ontruimd in Hoogezand door gaslek

Hoogezand – Aan de klompestraat in Hoogezand is donderdagmiddag een flat ontruimd omdat er in de kelder een gaslek is ontstaan door werkzaamheden.

Omdat de reparatie van het gaslek wel 3 uren kon gaan duren en gedurende die tijd de gastoevoer is afgesloten is het hele flatgebouw ontruimd en worden de mensen elders opgevangen. Onderzoek door Enexis heeft uitgewezen dat de aangeboorde leiding apart kan worden afgesloten, hierdoor is de gastoevoer naar de woningen weer hersteld en kunnen de mensen terug naar hun huizen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media