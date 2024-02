Oprit Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein drie weken dicht

Groningen – Er komt een nieuwe tussenmuur op de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Vrijheidsplein. Dat meldt Aanpak Ring zuid. De komende drie weken is daarom de oprit vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein dicht van zondagavond 18 februari (20.00 uur) tot zaterdagochtend 9 maart (06.00 uur). Dat meldt Oogtv.nl

De eerste werkzaamheden vinden plaats aan de kant van Ring West en gaan daarna door richting het Julianaplein. Voor de afwerking wordt er in het beton gezaagd, wat eventueel geluidsoverlast en trillingen kan veroorzaken. Afhankelijk van het uithardingsproces en het weer, kunnen die slijpwerkzaamheden ’s nachts uitgevoerd worden.

Verkeerssituatie

Vanaf zondagavond 18 februari (20.00 uur) tot zaterdagochtend 9 maart (06.00 uur) is verkeer vanaf Laan Corpus den Hoorn naar Ring Zuid richting Julianaplein niet mogelijk. Het alternatief is de oprit nemen vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan die 17 februari opengaat (zie foto hierboven).

Verkeer uit de richting Drachten en Hoogkerk kan in de genoemde periode nog gebruikmaken van één rijstrook tussen afrit Groningen-West (afrit 36) en het Julianaplein. Afritten Martiniplaza en Ring West blijven open.

Verkeer van Ring West naar het Julianaplein richting Assen, Hoogezand en Delfzijl wordt omgeleid via de oostelijke en noordelijke ringweg. Op het Vrijheidsplein is ook een omleidingsroute voor verkeer vanaf Ring West via Laan Corpus den Hoorn en de oprit bij de Van Ketwich Verschuurlaan.

