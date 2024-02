Leek – Tussen maandag 12 februari om 15:45 uur en dinsdag 13 februari om 18:45 uur is er een gepoogd in te breken bij de kantine van het hondentrainingsveld in Nienoord Leek.

De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Ook roept de politie andere gebruikers en beheerders van sportkantines op om goed op te letten en hun beveiliging op orde te houden/maken. Een camera en goede verlichting kan een goed afschrikwekkend effect hebben.

Foto's