Ongeval met meerdere voertuigen op de A28 nabij Eelde, file tot 17:30

Eelde – Op de A28 ter hoogte van de afslag Eelde in de richting van Eelde is woensdag rond 16:15 uur een aanrijding ontstaan tussen meerdere voertuigen(kettingbotsing).

Hoeveel gewonden er zijn is nog niet bekend. Er ontstond een dikke file( plmn. 1 uur en 15 minuten) op de A28 hierdoor melden getuigen. Een berger is onderweg. De toedracht wordt onderzocht.

Update: Weggebruikers worden nu ook via de vluchtstrook langs het incident geleid. De verwachting is dat rond 17:15 alles is geborgen en de weg weer vrijgegeven kan worden.

