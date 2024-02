Siddeburen – Een auto is in een sloot naast de N33 geraakt, dit net na de oprit richting Appingedam bij Siddeburen, bestuurder werd in de ambulance gecontroleerd, de oprit was tijdelijk afgesloten.

Verkeer vanaf Veendam kon er gewoon erlangs. De bestuurder ging mee naar het ziekenhuis. Een berger kwam voor afsleep.

Foto's