Ring zuid komend weekend dicht tussen knooppunt Euvelgunne en Europaweg

Groningen – De zuidelijke ringweg van Groningen is van vrijdag 16 februari 20.00 uur tot zondag 18 februari 19.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. Dat meldt Oogtv.nl

De toerit vanaf de Kieler Bocht richting knooppunt Euvelgunne blijft wel beschikbaar, net als de toerist vanaf de Bornholmstraat richting het Julianaplein en de afrit 37 Groningen-Europapark (rond de Skivijver). Verkeer wordt omgeleid via de toe- en afrit Groningen-Europapark en de Europaweg.

Omleidingsroutes

Verkeer uit de richting Hoogezand (A7) en vanaf de oostelijke ringweg (N46) van Groningen, rijdt om via aansluiting 39 in de richting van Westerbroek en de Europaweg. De automobilisten kunnen via de toerit vanaf de Europaweg weer Ring Zuid op.

Andersom geldt dezelfde route: verkeer vanaf het Julianaplein neemt afrit 37 Groningen-Europapark en kan via de Europaweg en aansluiting Westerbroek naar de A7 of naar Ring Oost.

Werkzaamheden

De weg is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Euvelgunnerbrug, de brug over het Winschoterdiep.

Foto's