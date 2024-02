De politie is opzoek naar getuigen van bedreiging en mishandeling

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling en bedreiging ter hoogte van de kruising tussen het Wilgenpad en de Eikenlaan in Groningen. Dit gebeurde tussen 00:30 uur en 01:30 uur toen vier mensen uit de noordelijke richting aan kwamen fietsen. Zij werden door twee mannen aangesproken, belaagd en bedreigd. Twee van de vier personen zijn mishandeld door het tweetal.

De politie is dringend op zoek naar het tweetal. Een van de twee mannen heeft een licht getinte huidskleur en donker haar. De andere verdachte heeft een lichte huidskleur en blond haar. Beide droegen donkere kleding.

Tijdens het incident, kwam er blonde vrouw op een fatbike aan fietsen. Zij draaide zich om toen ze de personen zag staan. De politie is naar haar op als getuige en willen haar vragen zich te melden bij ons.

Daarnaast is de politie op zoek naar andere getuigen. Heb jij de twee mannen in de nacht van vrijdag op zaterdag gezien? Of weet jij wie dit mogelijk zijn? Laat het de politie weten. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.

Foto's