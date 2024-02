Bromfiets in beslag genomen in Groningse wijk Paddepoel na herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs

Groningen – De politie in Groningen heeft gisteren een bromfiets in beslag genomen in de wijk Paddepoel van Groningen, nadat een 20-jarige bestuurder, woonachtig in de gemeente Groningen, voor de achtste keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. De passagier, tevens eigenaar van de bromfiets, was op de hoogte van deze overtreding.

Daarnaast bleek er een WOK-signalering op het voertuig te zitten vanwege eerdere overtredingen, waarbij de constructiesnelheid was overschreden. Bij technisch onderzoek bleek dat deze problemen nog niet waren opgelost.

Vanwege deze herhaalde overtredingen is het voertuig in beslag genomen. De verkeersofficier zal de hoogte van de straf bepalen en beslissen over de verdere afhandeling van de bromfiets.

De politie benadrukt dat ook de eigenaar van het voertuig strafbaar is wanneer deze zijn motorvoertuig, waarvoor een rijbewijs vereist is, ter beschikking stelt aan iemand zonder rijbewijs. Dit wordt beschouwd als het ‘uitlokken van rijden zonder rijbewijs’.

