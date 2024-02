Niehove – Op 5 februari zijn er sieraden gevonden in de sloot langs de Balmahuisterweg te Niehove. Deze sieraden waren afkomstig van de woninginbraak in Oldehove aan De Omloop op 3 februari 2024.

Nu komt er niet heel veel verkeer langs die route, maar mogelijk heeft iemand in de tussenliggende tijd iets gezien of gehoord. Meld dit dan via 0900-8844. Meldt de politie v ia facebook.