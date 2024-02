Waarschuwing voor veiligheid op de fiets

Regio – Waarschuwde de politie eerder deze week voor verlichting van auto’s, maar veiligheid van fietsers is natuurlijk ook erg belangrijk. Nog regelmatig komen zij fietsers tegen met een telefoon in hun hand.

Even snel een appje checken, een ander muzieknummer opzetten. Het kan genoeg zijn voor gevaarlijk verkeersgedrag en de boete is ook erg hoog. Zegt de politie op Instagram.

Met dit koude weer is het natuurlijk ook fijn om ingepakt op de fiets te zitten, maar een capuchon op kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen, omdat je zicht naar de zijkanten daardoor slecht is. En als iemand je dan ergens op wil attenderen hoor je diegene niet, omdat je koptelefoon op standje gehoorbeschadiging staat. Dus denk goed na voor je op de fiets stapt of voor je je kind op de fiets zet! Er komen controles.

