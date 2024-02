200 hennepstekjes aangetroffen in woning Oosterparkwijk

Groningen – De politie heeft zaterdagmiddag in een woning aan de Zaagmuldersweg in Groningen een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld.

In het pand was één ruimte in gebruik voor de kwekerij. In totaal werden bijna 200 hennepstekjes en diverse goederen gevonden die gebruikt worden voor een kwekerij.

Illegale stroom

Bij de hennepteelt werd gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom. De bewoner zal worden gehoord in verband met het opzetten van de kwekerij en de diefstal van stroom. De hennepkwekerij werd in de loop van de middag ontmanteld.

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?

* Brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage;

* Grote schade aan de woning, zoals lekkages en brandschade;

* Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld;

* Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten van illegaal afgetapte energie.

