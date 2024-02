Oude Pekela – In een woning aan de Meidoornstraat is dinsdagavond om 22:00 uur brand uitgebroken.



Bij aankomst van de brandweer stond de straat al vol rook. Wat er precies in brand stond is onbekend. De brandweer was snel ter plaatse, het huis bevond zich op 50 meter van de kazerne. De situatie was snel onder controle.

Foto's