Niet eerder kregen zoveel patiënten een nieuw hart in het UMCG

Groningen – In het Transplantatiecentrum van het UMCG is vorig jaar een recordaantal harttransplantaties uitgevoerd. Volgens het ziekenhuis verdubbelde het aantal transplantaties, ten opzichte van 2022.

Ook het aantal hoornvliestransplantaties bereikte vorig jaar een recordaantal (365). Verder transplanteerden chirurgen in het ziekenhuis 83 levers, waarvan een recordaantal van 21 uit levende donoren. Daarnaast zijn er 44 longtransplantaties en 172 niertransplantaties verricht; 92 hiervan waren met een levende donor. Schrijft Oogtv.nl.

Het recordaantal harttransplantaties werd onder meer bereikt door de nieuwe ‘heart in a box’-techniek, waarbij het stilstaande hart van een overleden donor buiten het lichaam in een speciale machine zuurstof en bloed krijgt en blijft kloppen. Eerder kon alleen een hart worden gebruikt van een hersendode donor. “We kunnen hiermee meer harten geschikt maken voor transplantatie”, vertelt UMCG-thoraxchirurg Michiel Erasmus. “Dat is hard nodig, want door het tekort aan donorharten sterven er jaarlijks mensen op de wachtlijst. In Nederland gebeurt de helft van de harttransplantaties nu op deze manier.”

De perfusiemachine bood ook uitkomst bij levertransplantaties. Dankzij de machine zijn de transplantaties nu veilig uit te stellen tot de volgende ochtend. Zo kan het ziekenhuis levertransplantaties standaard overdag inplannen. “Tijdens de nachtdienst zijn minder teams nodig en je hebt fittere operatieteams overdag”, aldus levertransplantatiechirurg Vincent de Meijer. “Dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van alle direct betrokkenen.”

