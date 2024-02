Bedum- Aan de Grotestraat in Bedum heeft maandagmiddag rond 12:45 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Hierbij is een scooterrijder naar ten val gekomen. Deze werd behandeld door de ambulancedienst, of vervoer naar een ziekenhuis nodig was is niet bekend. De politie noteerde alle gegevens.

Foto's