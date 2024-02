De N33 zit weer vol gaten: Diverse mensen schades

Appingedam – De N33 heeft door het slechte weer flink wat schade opgelopen meldt Rtvnoord maandagochtend. Tussen Appingedam en de Eemshaven zitten gaten in de weg. Herstel laat tot nu toe op zich wachten.

Ina Kuik reed donderdagavond vanaf de sportschool in Appingedam de N33 op in de richting van haar huis in Holwierde. Ineens ‘klaboem, klaboem’: twee enorme gaten achter elkaar in het wegdek. Schade: een lekke band.

Schades

Zowel Kuik als het neefje van haar collega verhaalt de schade op Rijkswaterstaat. Van der Meer geeft aan dat mensen dat altijd kunnen doen als ze schade hebben. ‘Bijvoorbeeld ook bij steenslag. Je kunt je schade dan melden bij ons op de site.

