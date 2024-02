Auto bots tegen boom aan de Hoofdweg in Wedde

Wedde – De hulpdiensten werden zaterdagnacht opgepiept voor een ongeval aan de Hoofdweg in Wedde.

Zowel brandweer, politie als ambulance rukten uit voor een automobilist die door onbekende oorzaak frontaal op een boom is geklapt.

Ter plaatse was de bestuurder nergens meer te bekennen. Zowel politie als brandweer hebben naar de bestuurder gezocht, maar zonder resultaat. De brandweer zette hiervoor de warmtebeeldcamera in. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Een berger heeft het voertuig afgesleept. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Foto's