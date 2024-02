Tien tips binnen over zedendelict tegen jonge vrouw aan Kleine der A; Nederlands- en Engelstalige postercampagne gestart

Groningen – In de vier dagen nadat de politie camerabeelden publiceerde van de verdachte van een zedendelict aan het Kleine der A in Groningen zijn er tien tips binnengekomen over de zaak. De politie is inmiddels ook een postercampagne gestart om de verdachte op te sporen. Dat typt Oogtv.nl

De politie heeft Engels- en Nederlandstalige posters verspreid op plekken waar veel internationals samenkomen. Ook de pagina over het incident op de website van de politie is vertaald naar het Engels, om op deze manier meer potentiële tipgevers alert te maken.

Camerabeelden verspreid

Dinsdagochtend werden camerabeelden gedeeld van een man, die ervan wordt verdacht dat hij bijna twee maanden geleden een zedendelict heeft gepleegd tegen een jonge vrouw aan het Kleine der A. De man zou, in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december tussen 01:15 en 02:30 uur, ongewenste seksuele handelingen hebben verricht bij de vrouw aan het Kleine der A.

De man is vastgelegd op camerabeeld in de omgeving van de Brugstraat en Kleine der A. De man fietste in de bewuste nacht op een opvallende retro racefiets door de binnenstad. Volgens de politie droeg de man die avond een petje en sprak hij vermoedelijk Engels.

Een andere jonge vrouw heeft het slachtoffer kort na het incident aangesproken op straat. De politie wil ook graag met haar in contact komen. Daarnaast zijn meerdere mensen lopend, op de fiets en in de auto door de straat gekomen ten tijde van het incident. Ook deze belangrijke getuigen wil de politie graag spreken.

Meer tips zijn welkom

De zoektocht naar tips rond het misdrijf en de verdachte gaat onverminderd door. Wie in de nacht van 30 november op 1 december tussen 01:00 en 03:00 uur iets opvallend gezien in de omgeving van de Kleine der A, kan bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Daarnaast is Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) beschikbaar voor anonieme tips. Op de website van de politie is daarnaast een tipformulier over het incident, waar mensen ook camerabeelden kunnen uploaden.

