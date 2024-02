Automobilist ramt boom en komt 100 meter verder tot stilstand op de Zevenhuisterweg, één inzittende raakt gewond

Nieuw-Roden – In de vroege morgen van zaterdag 3 februari heeft er rond vier uur een aanrijding plaatsgevonden op Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden. Dat meldt Infoleek.nl

Een voertuig met twee inzittenden die vanuit Zevenhuizen naar Nieuw-Roden reed is in een bocht door onbekende reden in de berm gekomen en heeft daarbij een boom geraakt. Uiteindelijk kwam het voertuig zo’n 100 meter verderop tot stilstand. Hulpdiensten waaronder de ambulance en brandweer van Roden zijn met spoed gealarmeerd voor het ongeval. Beide inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten en zijn later gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel.

Nadat was gebleken dat de bestuurder nagenoeg geen verwondingen had mocht deze de ambulance verlaten en een blaastest doen bij de politie. Omdat de blaastest op locatie meermaals fout ging is de bestuurder overgebracht naar het politiebureau om het nogmaals te proberen. Het andere slachtoffer is later meegenomen door de ambulance. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om het zwaar beschadigde voertuig af te slepen. Ten tijde van het ongeval was een deel van de weg afgesloten.

Foto's