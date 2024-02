1 trekker voor de ingang van Provinciehuis in Stad voor gesprek met gedeputeerde

Groningen – Waar in andere provincies tientallen tractoren worden ingezet bij boerenprotesten, stak een eenzame tractor voor het provinciehuis vrijdagmiddag schraal af. De tractor is hoogstwaarschijnlijk van een vertegenwoordiger van de boze boeren, die op gesprek is bij gedeputeerde Henk Emmens. Zegt Oogtv.nl vrijdagmiddag.

De tractor voor het provinciehuis in Stad tekent vooralsnog schraal af tegen de protesten elders. Zo stonden bij het provinciehuis in Assen zo’n dertig trekkers voor de deur. Ook het protest van donderdagavond in Stad was massaler. Toen trokken zo’n vijftien tractoren in een stoet richting het distributiecentrum van Aldi in Hoogkerk, om dat de ingang te blokkeren.

De boeren protesteren tegen verschillende vormen van landbouwbeleid, die onder andere vanuit de EU en de Nederlandse overheid worden opgedragen aan provincies voor de uitvoering. De boze boeren hebben donderdagavond pamflet met eisen overhandigd aan gedeputeerde Henk Emmens (BBB). Emmens nodigde de boeren daarop uit voor een gesprek in het provinciehuis.

