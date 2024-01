Twee automobilisten (18 & 19 jaar) crossen met 120km/u door de bebouwde kom

Sebaldeburen – Op zondag 28 januari 2024 reden agenten onopvallend door Sebaldeburen toen hun met grote snelheid twee voertuigen achterop kwamen rijden. In het dorp, waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt, werd de snelheid van de twee voertuigen gemeten op ruim 120 kilometer per uur.

Van beide bestuurders, een 19 jarige inwoner uit Leek en een 18 jarige inwoner uit Marum, werd het rijbewijs ingevorderd. Beide rijbewijzen zijn naar het CVOM gestuurd. Beide bestuurder hebben ook een EMG (educatieve maatregel gedrag) gekregen.

