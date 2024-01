Groningen- Aan de Bedumerstraat heeft een forse binnenbrand gewoed. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. De straat werd tijdelijk afgesloten.

Een aantal dieren zijn uit het naastgelegen pand gehaald vanwege de rookontwikkeling. Het betrof brand in een gasfornuis in de keuken van de woning. De oorzaak is niet bekend. Er is forse schade ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Foto's

