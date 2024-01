Man mishandelt fietsster na mislukte beroving in Vinkhuizen

Groningen – Een man heeft dinsdagochtend geprobeerd om een fietsster te beroven aan de Opaalstraat in Vinkhuizen. De beroving mislukte, waarna de straatrover zijn slachtoffer mishandelde.

Volgens de politie vond het incident dinsdagochtend rond 08.30 uur plaats. De straatrover zou, na het incident, zonder buit zijn vertrokken.

De politie vraagt het publiek om hulp bij de zoektocht naar de dader. De straatrover moet, zo stelt de politie, ongeveer dertig jaar oud zijn geweest. Deze man had een donker getinte huidskleur, was 1,75 meter lang en had een mager postuur. Ten tijde van de mishandeling en mislukte beroving droeg de verdachte een zwarte jas met capuchon. De man had een sjaal voor de mond en had een witte tas bij zich.

Wie weet wie de man is of getuige is geweest van het incident, kan zich melden bij de politie. Relevante camerabeelden zijn ook welkom. Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900-8844. Wie liever anoniem blijft kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's