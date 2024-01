@WIS_Jeroen, Rijkswaterstaat via X + foto

Klein Ulsda – Samen met de brandweer Groningen en dierenambulance en Rijkswaterstaat is deze ree op de A7 vakkundig bevrijdt uit zijn benarde situatie.

Ree is met de dierenambulance overgebracht naar een dierenarts, daar is hij bekeken en behandeld. Later werd hij weer de vrije natuur ingelaten.

Foto's

