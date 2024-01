Appingedam – Er zijn vrijdag meerdere inbraken en vernielingen geweest in Appingedam. Dit was onder andere aan de Klaas Bosstraat, Schoolstraat en de Patrimoniumstraat.

De tijdstippen van de inbraken en vernielingen waren tussen 05:00 en 06:00 uur. De politie heeft deze zaken in onderzoek. Heeft u wat gehoord of gezien of heeft u camerabeelden. Neem dan contact op via 0900-8844.

Foto's