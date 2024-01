Jongen(17) gepakt met drugs en `Rambo mes` bij fietsverlichtingscontrole

Groningen – Donderdagavond controleerde de politie in de binnenstad een 17-jarige inwoner van Groningen. De jongen viel op doordat hij zonder verlichting fietste. Tijdens de controle werd de jongen en zijn tas aan een controle onderworpen. In de tas van de jongen troffen de collega’s drugs, geld en een groot ‘rambo’. De jongen is aangehouden en de goederen zijn in beslag genomen.

De minderjarige jongen mocht op het politiebureau een verklaring afleggen. Na het verhoor is de jongen naar huis gebracht. De hulpverlening zal in kennis worden gesteld van deze zorgelijke situatie.

