Hellingbanen Gerrit Krolbrug gaan vrijdag om 11:00 uur open

Groningen – De hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug voor fietsers en voetgangers gaan op vrijdag 12 januari om 11:00 uur open voor fietsers en voetgangers.

Kort voor de openstelling voor het publiek verrichten wethouder Philip Broeksma en Joost de Ruig van Rijkswaterstaat Noord-Nederland om 09.00 uur de officiële opening.

De hellingbanen zijn voor de kerstvakantie al afgebouwd en is ook de bestrating aangesloten op de hellingbanen en is de belijning aangebracht. Deze week worden de laatste bouwmaterialen opgeruimd.

De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Die is nodig sinds de brug op 15 mei 2021 werd aangevaren.

Gebruikers en gemeente willen dat er, ook tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug, een verbinding blijft voor fietsers en voetgangers. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Verkeersminister Mark Harbers verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over een overweg tijdens de bouw.

Streefdatum voor een permanente Gerrit Krolbrug blijft 2029. Aldus Oogtv.nl.

Foto's