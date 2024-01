Groningen – Zondagmorgen is de brandweer opgeroepen voor een gaslucht aan de Bekemaheerd in de Stad. Bij aankomst is de brandweer een woning in gegaan en hebben daar meerdere metingen verricht.

Het is niet bekend of er daadwerkelijk een gas is gemeten. Na een korte inzet keerde de brandweer weer retour.

