Loppersum – In de nacht van zaterdag op zondag heeft er op de Stedumerweg bij Loppersum een ongeval plaatsgevonden, hierbij is een auto tegen een boom aan gereden.

De schade aan het voertuig is fors, het voertuig moest daarom ook afgesleept worden. Volgens een 112-Fotograaf was het spiegelglad op de weg. Vermoedelijk is daarom ook de auto van de weg geraakt.

Er is een persoon mee naar het ziekenhuis, hoe ernstig zijn / haar verwondingen zijn is niet bekend.

Foto's