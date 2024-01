Haren – Aan de Professor.Dr. Jc.Schoutenlaan is nieuwjaarsdag om 13:40 uur een melding binnengekomen van wateroverlast.

Ter plaatse lijkt het te gaan om een ondergelopen kruipruimte in de woning. De brandweer gaf de bewoner wat hulp. Het is niet alleen kruipruimte, ook de garage, maar is dusdanig weinig water dat brandweer niet kan wegpompen

Foto's