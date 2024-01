Oosterpoortbuurt likt wonden na zware explosie

Groningen – In de zuidwestelijke hoek van de Oosterpoortbuurt heeft de zware explosie van de afgelopen oudjaarsnacht haar sporen meer dan duidelijk achtergelaten.

De explosie, die aan het begin van de ochtend plaatsvond aan de Mauritsdwarsstraat, heeft voornamelijk panden aan de Oosterweg beschadigd. Met name aan Café Olivier en de bovenliggende appartementen is de schade groot. Maar ook aan de studentenpanden eromheen worden gesneuvelde ramen dichtgetimmerd in afwachting van permanent herstel.

De knal van zondagnacht was in de verre omgeving te voelen, vertelt een buurtbewoner. “We wonen op honderd meter afstand en lagen vanmorgen om ongeveer 06.15 uur te schudden in bed. De Mauritsdwarsstraat wordt het vaakst genoemd en daar is inderdaad schade. Maar de grootste schade is aan diverse panden aan de Oosterweg.”

Hoewel vuurwerk natuurlijk de meest voor de hand liggende oorzaak lijkt, is de politie bezig met een onderzoek naar het incident. Specialisten op het gebied van explosieven zijn bij de plek van de ontploffing geweest om het incident te analyseren. Zegt Oogtv.

Foto's