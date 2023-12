Kerstmarkt Museumplein Grootegast 14 & 15 december

Grootegast- De feestdagen komen steeds dichterbij. In Grootegast wordt dit jaar groots uitgepakt. Verschillende organisaties uit het dorp slaan de handen in één om er samen een bijzonder Kerstfeest van te maken. Op donderdag 14 december is er een kerstmarkt in het Museumplein. Vrijdag 15 december staat Kerst op het Marktplein & Museumplein op de planning, inclusief een gezellige Kerstwandeling van het ene kerstplein naar het andere.

Er zijn veel verschillende kraampjes. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals cupcakes versieren, lego bouwen en een radiografische kinderbaan.

Kerst op het Marktplein vindt plaats op vrijdag 15 december van 16.30 tot 20.30 uur. In het Museumplein duurt de kerstmarkt zowel op donderdag 14 december als vrijdag 15 december van 17.00 tot 22.00 uur. De entree is gratis. De organisatie heeft er in ieder geval veel zin in!

Foto's