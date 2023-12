Te hard rijdende automobilist schrikt van stopteken en vliegt bijna over middengeleider

Politieagenten hebben zaterdagavond op de Zuiderweg in Hoogkerk een automobilist bekeurd voor het niet dragen van een gordel. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie was bezig met een surveillance toen men op de Zuiderweg een automobilist zag rijden die veel te snel reed. De politiemensen besloten er achteraan te gaan. “Toen we een stopteken gaven vloog de bestuurder bijna over de middengeleider, omdat hij nog snel probeerde om zijn gordel om te doen”, schrijft de politie. “We zijn daarop in gesprek gegaan. We hebben hem geen bekeuring kunnen geven vanwege de snelheid omdat we geen meting hebben kunnen doen. Wel is er een bekeuring uitgedeeld voor het niet dragen van de autogordel.”

Dat boetebedrag bedraagt 160 euro. “Daarnaast heeft de automobilist een waarschuwing gekregen voor zijn rijgedrag.”

