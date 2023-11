Groningen – Een 71-jarige man uit de stad Groningen reed vorig jaar juli terwijl hij dronken was met zo’n 185 kilometer per uur tegen een andere auto in Swifterbant. Daarin zaten twee personen, waarvan er één blijvend hersenletsel.

De dronkaard mag nu van de rechter drie jaar lang niet meer achter het stuur en kreeg deze week bovendien een taakstraf van 160 uur, meldt Omroep Flevoland. Lees veder op RTVNoord.nl

