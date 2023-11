Automobilist gewond bij ongeluk tussen Leek en Roden

Leek / Roden – Bij een ongeluk op de J.P. Santeeweg (N372) tussen Leek en Roden is vrijdagnacht een automobilist gewond geraakt. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Stad. Het slachtoffer, voor zover bekend de enige inzittende, is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Een bloedproef wees uit dat de vrouw onder invloed was.

Ze raakte door een nog onbekende oorzaak naast de weg. Welke rol de mist speelde, die het zicht op de weg beperkte, is niet precies bekend. De J.P. Santeeweg werd na het ongeluk deels afgesloten voor politieonderzoek. Inmiddels is het oponthoud voorbij. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's