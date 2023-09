Eemshaven – Woensdagavond rond 20:26 een melding van een gebouwbrand in de Eemshaven aan de Synergieweg.

Hierbij is volgens de woordvoerder van de brandweer Jesse Mol een brand ontstaan in de technische ruimte van het gebouw. Het pand werd ontruimd. De brand was snel onder controle.

Foto's