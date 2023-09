Leek – in de nacht van 5 op 6 september is er een inbraak geweest bij de Gulf in Leek. Dit moet rond 03:30 uur gebeurd zijn.

Er zijn sigaretten weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft iemand meer info. Meld je dan via 0900-8844 of via een PB

Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000

