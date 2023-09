Zuidwolde – Aan het Boterdiep Westzijde bij Zuidwolde is een persoon op een scootmobiel in het water terechtgekomen, de toedracht is niet bekend. Omstanders en hulpverleners haalden de persoon uit het water.

Het slachtoffer is gecontroleerd in een ambulance en had een nat pak. Op weg er naar toe kregen de duikers een ongeval met een bestelbus.

Foto's