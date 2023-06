Zeer grote brand in Pieterburen geblust, zwemschool zwaar gedupeerd (update)

Pieteeburen – De brandweer staat aan de Hoofdstraat in Pieterburen waar brand is uitgebroken in een pand(zwembad van wellnesscentrum Waddengenot) achter een woning. Het vuur dreigt over te slaan naar de woningen, we hebben opgeschud naar grote brand.

Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit.

De blusploegen proberen de brand vanaf meerdere kanten en van binnenuit te bestrijden. Er is inmiddels opgeschaald naar zeer grote brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is ook een NL Alert verstuurd.

Update: De brand is onder controle en de waarschuwingen met betrekking tot de rook worden ingetrokken. De blusploegen zijn nog bezig met nablus werkzaamheden.

Het pand geventileerd en overgedragen aan de eigenaar. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Salvage zal de eigenaar ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Update 10.00 uur

Update: Vanochtend is er brand geweest bij de zwemschool in Pieterburen. Hierdoor vallen alle lessen uit tot de zomervakantie. Wij gaan straks in overleg om te kijken wat er allemaal mogelijk is qua elders zwemmen. We houden jullie op de hoogte. Meldt Facebook.

Wij staan aan de Hoofdstraat in #Pieterburen waar brand is uitgebroken in een schuur achter een woning. Het vuur dreigt over te slaan naar de woningen, we hebben opgeschud naar grote brand. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) June 16, 2023