Sikkom.nl: Militairen slaan medewerker van Drie Gezusters, 1 aanhouding door de Marechaussee (update)

Groningen – Gezellige boel gisteravond op het terras voor de Drie Gezusters. Aangename temperaturen. Borrels bij de vleet. Beetje mensen kijken en turen naar het Stadhuis en d’Olle Grieze. Groningen op zijn best. Totdat een groep militairen de boel verstiert, een medewerker van de Drie Gezusters bewusteloos slaat en een beveiliger mishandelt. Zegt Sikkom.nl op hun website.

Een getuige meldt aan Sikkom dat het groep militairen (in burgerkleding) rond tien uur in de avond luidruchtig op het terras vertoefd.

„Ze waren duidelijk wat aan het vieren.” Een beetje lawaai hoort bij gezelligheid, maar dit liep volgens de melder uit de hand. Dat vindt hij niet alleen. Eem later arriveert de Marechaussee (militaire politie) voor onderzoek, meldt de getuige.De bedrijfsleider van de Drie Gezusters wil er niet veel over kwijt. Wel bevestigt hij dat er een incident was. Ook een medewerker van De Drie Gezusters is er klaar mee en vraagt aan de gasten of het wat zachter kan. Meer(+bron) op Sikkom.nl +updates

Foto's